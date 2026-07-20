Община В. Търново поиска от държавата бивш жп пансион, прави го жив музей

В Национална галерия на българския килим и жив музей с работилници и ателиета може да се превърне старият жп пансион в подножието на Царевец и Хуманитарна гимназия.

За да оживи пространството около улица „Крайбрежна“ и да даде нов живот на сградата, Община Велико Търново вече е отправила искане към Министерството на транспорта и съобщенията за прехвърлянето на сградата.

Инициативата има подкрепата и на посланика на Нидерландия в България Артур ден Хартог, а потенциалът й е да се развие като нов културен проект и туристическа атракция.

Идеята е галерията да бъде постоянен дом на уникалната и най-голяма колекция от български килими на нидерландеца Якоб ван Бейлен, който от години живее в старопрестолния град. Паралелно с това цялото пространство може да се оформи като туристически и обучителен център за килимарство, тъкачество, занаяти и др.

Проектът е вдъхновен от философията на инициативата Европейска столица на културата и има амбицията да се превърне в един от водещите модерни културни центрове за региона. Заедно с посланика обсъдихме и възможността за партньорство с Леуварден – град с историческо значение за Нидерландия и европейска столица на културата през 2018 година.