От Граднишки боаз до Априлци – курсанти от НВУ „Васил Левски“ преминаха по стъпките на героите от бунтовната 1876 година

В годината, когато честваме 150-годишнината от Априлското въстание, випускът от дипломиращите се лейтенанти от НВУ „Васил Левски“ носи името „Априлски – 2026”.

На 31 юли 2026 г. курсантите ще получат своите първи офицерски звания, а по традиция дни преди официалната церемония те поеха в поход по знаков исторически маршрут. През тази година инициативата е свързана с град Априлци и героичното участие на населението от региона във въстанието.

На 15 и 16 юли бъдещите офицери от випуск „Априлски-2026“ и техните командири посетиха емблематични места, свързани със славните събития от пролетта на бунтовната 1876 година. Походът започна от местността Граднишки боаз, където курсантите поднесоха цветя в памет на загубилите живота си борци. Те присъстваха и на историческа беседа, проведена от майор доктор Дочо Николов, и чуха разказа за събитията отпреди 150 години – за сраженията, за Новоселската република, просъществувала цели 9 дни, за жертвите и храбростта.

Ана РАЙКОВСКА