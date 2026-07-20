ОУ „Св. Климент Охридски“ в Павликени ще има ново спортно игрище

Комбинирано спортно игрище с трибуни ще бъде изградено в двора на ОУ „Св. Климент Охридски“. Общата стойност на проекта е 160 756 евро, от които 65 596 евро са от проект „Красива България“, и 91 160 евро са съфинансиране от общинския бюджет.

Вече 15 години Община Павликени изпълнява проекти с финансиране от проект „Красива България“, чрез които са обновени дворовете на всички детски градини и училища в Павликени.

Първа копка на обекта направиха кметът инж. Емануил Манолов, директорът на училището Рени Велкова и управителят на строителната фирма Петър Василев.

Ще бъде изградена нова площадка с настилка от изкуствена трева за практикуване на най-разпространените спортни игри на открито – футбол на малки вратички и волейбол. Тя ще бъде разположена върху съществуващата тревна площ в училищния двор. Игрището за футбол на малки вратички ще отговаря изцяло на изискванията на международните стандарти.

Новопроектираната площадка за игра ще бъде оградена с предпазна мрежа, ще има и трибуна със 72 места, което ще позволява едновременно провеждането на училищни занимания по спорт от няколко класа или за резервни състезатели и публика при провеждането на спортни турнири и състезания.

Срокът за изпълнение на проекта е три месеца, така че се очаква за началото на учебната година игрището да е готово.

35% от лицата, работещи на обекта, ще бъдат наети от Бюрото по труда в Павликени.

Ана РАЙКОВСКА