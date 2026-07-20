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Общество

Росица Димитрова с юбилейно отличие за принос към местните социални политики

Галина Георгиева 62 четения 0 Comments

Тя беше отличена на Национален форум в Хисаря

 

НАЧАЛНИКЪТ НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ТРАНСПОРТ“ В ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО РОСИЦА ДИМИТРОВА получи юбилейно отличие от Националното сдружение на общините в Република България.

Наградата й беше връчена по повод 30-годишнината на организацията в знак на признание за нейния дългогодишен принос към развитието на местните социални политики.

Престижната грамота отиде в ръцете на търновската социална шефка по време на Национална среща на експертите по социални дейности. Събитието се проведе от 15 до 17 юли в Хисаря.

Росица Димитрова е и съпредседател на Постоянната комисия по демографски и социални политики към НСОРБ.

Форумът събра представители на общините, държавните институции и професионалните организации, които обсъдиха развитието на социалните услуги, нормативните промени, възможностите за европейско финансиране и добрите практики в подкрепа на хората.

Сред основните теми бяха развитието на интегрираните здравно-социални услуги, повишаването на качеството им и по-доброто взаимодействие между общините, Агенцията за социално подпомагане и Агенцията за качество на социалните услуги.

Галина ГЕОРГИЕВА

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