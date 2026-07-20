Искат с 47% по-скъпо освобождаване от скоба, а репатрирането на кола да стане 35 евро

ЗНАЧИТЕЛНО МОЖЕ ДА ПОСКЪПНАТ ТАКСИТЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СКОБА И ПРИНУДИТЕЛНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПАРКИРАНИ АВТОМОБИЛИ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

Предложението е внесено от управителя на общинското дружество „Организация на движението, паркинги и гаражи“ ЕООД в местния парламент и предстои да бъде разгледано на редовното заседание на локаните законотворци през юли.

Предвижда се цената за поставяне на скоба за задържане на коли да се увеличи от 10,23 евро на 15 евро. Това означава ръст в таксата с 47%.

По-голяма тарифа се предлага и за принудителното преместване на автомобили с паяка. В момента нарушителите заплащат по 25,56 евро наказателна такса, а новата цена трябва да стане 35 евро. Така репатрирането ще поскъпне с 37%.

От общинското дружество посочват, че таксите не са променяни от 2020 г., а през този период осезаемо са нараснали разходите за горива, резервни части, ремонти, техническа поддръжка, застраховки и възнаграждения за служителите.

Като мотив за поисканото поскъпване е изтъкнато и увеличението на минималната работна заплата, която от 312 евро преди 6 години сега е станала 620 евро. Вносителите са категорични, че сегашните цени не покриват реалните разходи за извършване на дейностите.

От дружеството уверяват, че предложените актуализирани цени са умерени и не целят реализиране на печалба, а покриване на действителните разходи.

Ако Общинският съвет одобри исканото поскъпване на тарифите, те ще влязат в сила след приемане на съответното решение.

Галина ГЕОРГИЕВА