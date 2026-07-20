Седмокласник със златен медал от Турнира по решаване на аритметични ребуси и алгебрични уравнения

Седмокласникът Виктор Петров от Американския колеж „Аркус“ във Велико Търново се представи отлично в рамките на финала на „Математика без граници“.

Той участва във финалния кръг на Шестия турнир по решаване на аритметични ребуси и алгебрични уравнения „Лудовико Ферари“, който се проведе в Несебър, и спечели златен медал.

Преди финала имаше квалификация, която определи финалисти от няколко държави.

„Това е изключителен международен успех за нашия ученик, с когото всички ние се гордеем! Поздравления, Виктор“, споделиха от Американския колеж в старата столица.

Михаил МИХАЛЕВ