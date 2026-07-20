Спасяват половинвековни борове в центъра, издадоха предписание за премахване на металните скоби

Община Велико Търново издаде предписание за премахване на телените въжета и скоби от половинвековните борове в парка до бившето кафе „Роял“.

То е отправено към ръководството на МДТ „Константин Кисимов“ и директора на културната институция, който отговаря за стопанисване на пространството, както „Борба“ вече информира по темата.

До мярката на администрацията се стигна след разглеждане на случая в Постоянната комисия по проблеми на гражданското общество и сигнал от общинския съветник Веселин Узунов, който призова за спешни мерки.

Своевременно беше сформирана комисия от отдел „Екология, чистота и озеленяване“ и извършена проверка. На място беше установено, че съществуват дървета, които са в самото заведение и са обхванати от покривната конструкция, но при визуалния оглед не е било възможно да се установи дали покривът ограничава техния нормален растеж.

Служителите от отдела установиха, че на голяма част от свободно стоящите дървета около рушащата се сграда има монтирани метални скоби. Освен това е установено наличието на значително количество растителни отпадъци – шишарки, сухи иглици и земни маси, натрупани както в зелените площи, така и по пешеходните алеи.

С цел осигуряване на нормалното им развитие и предотвратяване на вероятността от увреждане както на кората, така и на самите дървета е необходимо металните скоби да бъдат премахнати, пише в предписанието.

„С оглед на обстоятелството, че пространството около сградата на театъра, включително зоната в близост до търговски обект, който към момента не осъществява дейност, е обособено като паркова среда и ежедневно се използва от граждани и посетители, е необходимо да бъдат предприети действия по почистване на зелените площи и алеите, както и по премахване на издънковата храстова растителност около част от широколистните дървета. Целесъобразно е поддържането на посоченото пространство да се извършва периодично предвид местоположението му в централната градска част и интензивното му обществено ползване. Поддържането на района е от съществено значение за запазването на добрия естетически вид на градската среда и за формирането на благоприятно впечатление у жителите и гостите на града“, пише още в предписанието.

Михаил МИХАЛЕВ