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Образование

Студенти и преподаватели от Полша, Румъния и Латвия се учиха да работят с растително дъбена кожа във ВТУ

Ана Райковска 0 четения 0 Comments

От 13 до 17 юли във Факултета по изобразително изкуство на Великотърновския университет се проведе интензивната програма (BIP) на тема „Художествена обработка на растително дъбена кожа“, в която участваха 22 студенти и преподаватели от Полша, Румъния и Латвия.

По време на обучението участниците работиха с натурална растително дъбена кожа, като усвоиха и приложиха основните традиционни техники за обработката й – дизайн, кроене, гравиране, оцветяване, лепене и ръчно зашиване на изделия по собствен проект.

Изработените изделия бяха разнообразни – картодържачи, портфейли, колани, нашийници и чанти, и въпреки сложността на проектите участниците постигнаха отлични резултати.

В края на интензивната програма на всички участници бяха връчени сертификати от заместник-ректора по международната дейност доц. д-р Анна Иванова и от декана на Факултета по изобразително изкуство проф. дн Светослав Косев.

Ана РАЙКОВСКА

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