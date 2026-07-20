Студенти и преподаватели от Полша, Румъния и Латвия се учиха да работят с растително дъбена кожа във ВТУ
От 13 до 17 юли във Факултета по изобразително изкуство на Великотърновския университет се проведе интензивната програма (BIP) на тема „Художествена обработка на растително дъбена кожа“, в която участваха 22 студенти и преподаватели от Полша, Румъния и Латвия.
По време на обучението участниците работиха с натурална растително дъбена кожа, като усвоиха и приложиха основните традиционни техники за обработката й – дизайн, кроене, гравиране, оцветяване, лепене и ръчно зашиване на изделия по собствен проект.
Изработените изделия бяха разнообразни – картодържачи, портфейли, колани, нашийници и чанти, и въпреки сложността на проектите участниците постигнаха отлични резултати.
В края на интензивната програма на всички участници бяха връчени сертификати от заместник-ректора по международната дейност доц. д-р Анна Иванова и от декана на Факултета по изобразително изкуство проф. дн Светослав Косев.
Ана РАЙКОВСКА