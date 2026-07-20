В Горна Липница и Вишовград честваха 158 години от битките на четата на Стефан Караджа и Хаджи Димитър

На 18 юли селата Вишовград и Горна Липница тържествено отбелязаха 158 години от битките на Стефан Караджа и Хаджи Димитър.

Във Вишовград възпоменателното поклонение, организирано от Кметството със съдействие на Община Павликени, започна с панихида в 9 часа в местността Канлъ дере край селото – мястото, където през юли 1868 година четата води едно от най-героичните сражения в българската история. В тази битка Стефан Караджа е тежко ранен, пленен и по-късно умира в Русенския затвор, превръщайки се в символ на саможертвата в името на свободна България.

Присъстващите сведоха глави в знак на почит, а трите паметника на историческото място край с. Вишовград в памет на загиналите геройски мъже бяха отрупани с венци и цветя.

В поклонението традиционно участваха и кметовете на община Болярово Христо Христов и на село Стефан Караджово Димитър Димитров.

В словото си Христо Христов подчерта, че за жителите на община Болярово поклонението край Вишовград има особено значение.

„Между Вишовград и нашия край съществува жива духовна връзка, която не се измерва с километри, а с памет и признателност“, каза кметът.

Той припомни, че на територията на общината се намира село Стефан Караджово, което с гордост носи името на легендарния войвода.

„За поколенията това име не е просто географско обозначение. То е ежедневен урок по родолюбие, смелост и достойнство. В него живее споменът за човек, който постави свободата на България над собствения си живот“, подчерта Христов.

По думите му ежегодното участие на представители на община Болярово в поклонението край Вишовград е израз на признателност към героите и доказателство, че историческата памет свързва двата края.

„Свободата не е даденост. Тя е извоювана с кръв, саможертва и непоколебима вяра. Наш дълг е да предаваме тази истина на младите хора, защото народ, който пази паметта си, има бъдеще“, заяви кметът на община Болярово.

Присъстващите станаха свидетели и на зрелищна историческа възстановка на битката, пресъздадена от членовете на Национално дружество „Традиция”.

Годишнината от битката на четата на славните войводи бе чествана и в Горна Липница, в местността Карапанова кория. Там бе отслужена панихида, а вечерта в центъра на селото имаше тържество, което завърши със заря.

Ана РАЙКОВСКА