В Горна Оряховица реконструктори показаха оръжия, снаряжение и облекло от по-миналия век

Втората среща от забавно-образователната поредица „Семейни съботи в Музея“ на Исторически музей Горна Оряховица бе посветена на Възраждането.

Оръжия, снаряжение и облекло от XIX век показаха реконструкторите от Национално дружество „Традиция“ Йончо Боянов, Николай Цонев и Йордан Райков. Изключително богатата им колекция предизвика интерес не само сред децата, но и сред изкушени от историята и колекционерството възрастни, които дълго обсъждаха тънкостите на оръжейното производство през епохата. А ювелирната изработка на оръжията впечатли дори и тези, които не се интересуват от военно дело, но оценяват красивото.

Съботата започна с традиционната игра „Пътешественикът и тези чудни, чудни вещи“. Малките пътешественици пътуваха във времето и получиха награди за активното си участие. Стефи от София отново впечатли със своите знания и вече има почти пълна колекция от музейните книги, с които музеят отличава най-добрите участници в игрите.

Следващата събота темата ще е история и изписване на иконите, организирана съвместно с Неделното училище към храма „Св. Успение Богородично“.

Ана РАЙКОВСКА