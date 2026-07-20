Велизар Петков с бронз от шахматен турнир в Казанлък

В Казанлък се проведе традиционния детски турнир “Купа световен ден на шаха”. Състезателите бяха разделени в две групи- до 9 и до 17 години. Те играха в 7 кръга на ускорен шах, като турнира важеше за международен рейтинг.

Състезателят на ШК “Етър” Велизар Петков грабна бронзов медал при 9-годишните момчета, като финишира с 5,5 точки. Велизар водеше преди последния кръг, но за съжаление допусна загуба накрая. Въпреки това покачи рейтинга си с 30 точки, разказа треньорката Светла Йорданова.