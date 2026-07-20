понеделник, юли 20, 2026
Последни:
Спорт

Велизар Петков с бронз от шахматен турнир в Казанлък

БОРБА БГ 0 четения 0 Comments

В Казанлък се проведе традиционния детски турнир “Купа световен ден на шаха”. Състезателите бяха разделени в две групи- до 9 и до 17 години. Те играха в 7 кръга на ускорен шах, като турнира важеше за международен рейтинг.

Състезателят на ШК “Етър” Велизар Петков грабна бронзов медал при 9-годишните момчета, като финишира с 5,5 точки. Велизар водеше преди последния кръг, но за съжаление допусна загуба накрая. Въпреки това покачи рейтинга си с 30 точки, разказа треньорката Светла Йорданова.

Вижте още

Стражичани обърнаха хода на събитията след почивката

БОРБА БГ 50 четения 0

Спортен празник с награди и много настроение за децата от центровете за настаняване от семеен тип във Велико Търново

БОРБА БГ 66 четения 0

Христо Иванов и Димо Атанасов аут от мача в Пловдив, в групата се завръщат Венци Василев и Георги Сърмов

БОРБА БГ 81 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *