Включват три училища в списъка на средищните за следващата учебна година

Три училища от община Велико Търново ще бъдат предложени за включване в списъка на средищните учебни заведения в Република България.

Това са ОУ „П. Р. Славейков“ в Церова кория, ОУ „Св. Иван Рилски“ в Балван и ОУ „Д-р Петър Берон“ в Дебелец. Към тях се добавя и ДГ „Детски свят“ в Церова кория.

Списъкът трябва да бъде изпратен към Министерство на образованието за одобрение до 10 септември тази година.

Предложените училища приемат деца от различни населени места. В Церова кория се обучават 9 деца от Миндя, 4 от Къпиново и 6 от Пчелище. Подобно е положението в училището в Балван, където на чиновете сядат 11 деца от Ветринци, 6 от Ново село и 1 дете от Момин сбор. ОУ „Д-р Петър Берон“ в Дебелец посреща 27 деца от Присово.

В тази връзка предложените учебни заведения отговарят на изискванията да бъдат включени в списъка на средищните училища.

Михаил МИХАЛЕВ