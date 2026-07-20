Вписват Музея на градинарското гурбетчийство в ЮНЕСКО

Д-р Иван Църов: „Средствата от такси за музеите трябва да отиват само за реставрация, консервация и поддръжка, сега ги прибират общините“

Областният управител Марин Богомилов се срещна с директора на Регионалния исторически музей (РИМ) – Велико Търново, д-р Иван Църов и със заместник-директора доц. Миглена Петкова. Поводът за разговора бяха ключови въпроси, свързани с управлението, финансирането и бъдещото развитие на културната институция, която е сред най-значимите в страната.

По време на срещата д-р Църов подчерта мащаба на РИМ Велико Търново, определяйки го като най-големия исторически музей в България след Националния исторически музей в София. Той информира, че в музея работят 130 души, а институцията функционира и като научно звено. В състава й са включени 13 доктори на науките, четирима доценти и двама професори, което подчертава сериозния й академичен потенциал.

Ръководството отчете впечатляващата посещаемост на 34-те музейни обекта, които стопанисва, като годишният брой на посетителите надхвърля 500 000 души. Сред дискутираните проблеми беше и разпределението на собствеността върху обектите, които са както общинска, така и държавна собственост.

Д-р Иван Църов постави акцент върху необходимостта от промяна в нормативната база, свързана с приходите от такси. По думите му, въпреки че средствата постъпват във ведомството, те би трябвало да се влагат пряко в реставрация, консервация и поддръжка.

“Парадоксът е, че всяка община решава какво да се случва с тези средства”, коментира той.

Друг важен проблем, повдигнат от доц. Миглена Петкова, е свързан с материалната база на музея. Тя обясни, че РИМ Велико Търново разполага с изключително богат фонд, който непрекъснато се допълва с нови постъпления. Това налага спешното търсене на нова сграда за фондохранилище, тъй като съществуващите условия вече не са достатъчни.

В хода на разговора беше обсъдена и предстоящата кандидатура за вписване в ЮНЕСКО на Музея на градинарското гурбетчийство в Лясковец, чиято подготовка се ръководи от екипа на РИМ. Областният управител Марин Богомилов даде категоричното си обещание за съдействие по тази инициатива.

Сред неотложните проблеми бяха очертани и финансовите затруднения. Д-р Църов посочи, че музеят стопанисва три археологически резервата с обща площ над 1000 декара, но за поддръжката на тези открити площи не се отпускат целеви средства. На финала на срещата беше поставен и болезненият въпрос за възнагражденията на служителите в културния институт. Стана ясно, че 80% от работещите в РИМ са на минимална работна заплата, което поставя сериозни предизвикателства пред задържането на квалифицирани кадри в сектора.

Срещата премина в конструктивен диалог, като страните се обединиха около необходимостта от предприемане на спешни мерки за решаване на поставените проблеми и за осигуряване на устойчивото развитие на музея като културно и научно средище с национално значение.