Задържаха дилър на наркотични вещества

Наркотични вещества иззеха служители на РУ – В. Търново. В събота вечерта в областния град е извършена проверка на две лица.

В едно от тях – 41-годишен от В. Търново са установени и иззети две свивки, съдържащи растителна маса и бяла субстанция , с общо тегло около 5 грама, реагиращи съответно на амфетамин и марихуана.

В хода на проверката е изяснено, че въпросният дилър е трябвало да продаде на другото лице амфетамин. При последвала проверка в помещение, ползвано от наркопласьора са намерени и иззети полиетилен и везна.

Той е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Образувано е досъдебно производство.