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105 кучета са осиновени от общинския приют в Горна Оряховица за полугодието

Ана Райковска 0 четения 0 Comments

105 кучета са осиновени за първите шест месеца на 2026 г. от общинския приют в Горна Оряховица. Обобщеният отчет за полугодието е предоставил в Общината управителят на приюта Димитър Димитров.

81 сигнала за безстопанствени кучета са били подадени, а 449 граждани са посетили приюта за периода.

252 кучета са били заловени, като всички животни, преминали през приюта, са обезпаразитени.

Ваксинирани са 234 кучета, 180 са чипирани, кастрирани и с издадени паспорти. 25 животни са били лекувани в приюта поради различни проблеми.

61 неагресивни животни са върнати по местата на залавяне, както е разпоредено по закон.

От Община Горна Оряховица са били осигурени 4000 кг гранули и 276 консерви. От дарения са получени други над 1000 кг гранули и близо 100 консерви.

Три проверки е извършила Българската агенция по безопасност на храните и не е констатирала никакви нарушения, съответно не е давала и предписания.

„С времето приютът ще свърши своята работа, а улиците са осезаемо по-спокойни още сега – след по-малко от година функциониране. Фактите са най-доброто опровержение на злонамерените лъжи, които непрекъснато се разпространяват от един определен кръг. А всичките тези години пропиляно време и нехайство в предишните 3 мандата дори магьосник не би могъл да компенсира незабавно”, е коментарът на кмета Николай Рашков по повод дейността на приюта.

Ана РАЙКОВСКА

 

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