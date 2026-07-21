15-годишната Ваяна Николова – единственото великотърновче в Националната младежка филхармония

15-ГОДИШНАТА ЦИГУЛАРКА ВАЯНА НИКОЛОВА Е ЕДИНСТВЕНОТО ВЕЛИКОТЪРНОВСКО ДЕТЕ, ЧЛЕН НА НАЦИОНАЛНАТА МЛАДЕЖКА ФИЛХАРМОНИЯ.

Създател на формацията е маестро Славил Димитров, когото търновци познават и като диригент на оркестъра на Музикално-драматичния театър „Константин Кисимов“. Това беше и една от причините Велико Търново да бъде спирка от първото национално турне на филхармонията. Около 60 млади и талантливи музиканти, всички те ученици в музикалните училища на България, свирят в оркестъра, в който търновката участва като възпитаничка на Националното училище за музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо Владигеров“ в Бургас.

„Един ден в училище се появи съобщение, че набират деца за Национална младежка филхармония и аз се записах. Приеха ме. След това ни дадоха произведенията, включени в репертоара, за да ги научим. Преди турнето се събрахме в София и имахме три дни за общи репетиции. Сглобихме репертоара и тръгнахме“, разказва Ваяна. Във филхармонията тя свири първа цигулка.

„Не мога да си представя ежедневието си без цигулката. Тя ме уморява много, но ми дава и огромно удоволствие и удовлетворение. Вярно е това, което казват хората, че цигулката е най-сложният инструмент за овладяване, но е такава магия за мен! Свиря всеки ден и отдавна вече не броя часовете“, усмихва се Ваяна.

БИЛА САМО НА ТРИ ГОДИНИ, КОГАТО ЗА ПЪРВИ ПЪТ СЕ СРЕЩНАЛА С ИНСТРУМЕНТА.

Батко й свирел на цигулка и тя гледала как движи пръстите си и лъка, слушала и дори не осъзнавала, че се влюбва в инструмента и тази любов ще е за цял живот. Година и половина по-късно вече ходела на уроци в Музикалната школа на Младежкия дом във Велико Търново. Първата й цигулка била една шестнайсетинка, дълга един човешки лакът. Това е най-малкият стандартен размер, предназначен за най-малките ученици – деца на възраст от 3 до 5 години.

„Аз не помня първия си урок, но никога няма да забравя първия си учител – Веселин Върбанов. Ако не беше той, сега нямаше да свиря. Батко ми ме запали по цигулката, но г-н Върбанов ме накара да се влюбя в нея. Той ми държеше ръчичките, обясняваше ми всяко движение и всяка нота с такава обич и страст. Беше грижовен и винаги с отношение към мен, нищо че бях мъничка и нищо не знаех за цигулката. И още нещо ще помня за цял живот – как ми разказваше за душичката на цигулката и ми казваше: „Ето, тук е, погледни и ще я видиш“. И аз надничах през една малка дупчица. Като вълшебство беше“, разказва Ваяна и очите й светят, докато говори за първия си учител господин Върбанов, който вече не е между живите. След това обяснява, че цигулката наистина има душичка и това е може би най-важният елемент в инструмента.

„В началото ми беше трудно да разбера как да държа лъка на цигулката и защо точно така, както ми го показваше г-н Върбанов. А и за да ми е по-забавно, бях кръстила струните на всеки член от семейството ми. Струната сол беше кръстена на тати, ре – на мама, ла беше струната на батко, а ми – моята“, усмихва се Ваяна.

„ЗВУКЪТ НА ВРЕМЕТО“ Е ПЪРВИЯТ КОНКУРС, В КОЙТО ВАЯНА УЧАСТВАЛА, КОГАТО БИЛА ЕДВА НА 6 Г. И СПЕЧЕЛИЛА НАГРАДА.

След това се заредили и други музикални състезания, но за търновския конкурс Ваяна говори с най-много сантимент, затова продължава да участва в него всяка година. На едно такова състезание срещнала преподавателката Людмила Иванова, която предложила на талантливото момиче да се яви на конкурса на Минчо Минчев, където най-добрите печелят цигулка от големия музикант. Така Ваяна получила шанса няколко години поред да свири на цигулка на Минчо Минчев.

Днес Ваяна е ученичка в Националното училище за музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо Владигеров“ в Бургас. Догодина ще бъде в 10-и клас. До 7-и клас учила в паралелката по изобразително изкуство на СУ „Емилиян Станев“, но спечелила цигулката.

Сашка АЛЕКСАНДРОВА