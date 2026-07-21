Великотърновски улици са превзети от необгрижени тревни площи и от всякакви буренаци, никнещи между плочките на тротоарите и в пукнатини в асфалта.

Улици в самия център на града, само на пряка от главната, приличат на джунгла, и това е така вече второ лято. Миналата година беше зле, тази е трагично, а догодина ще е катастрофално и неспасяемо.

Вече втора година (поне) никой не обгрижва добре общите тревни площи в района над бул. “България”. Още по-голяма е тревогата ми за бурените, избиващи между тротоарните плочки и дори в пукнатините на асфалта.

Миналата година оставиха тревите да избуят и да хвърлят семената си. Тази пък е бедствие – от всяка малка пукнатина никнат плевели, които разместват още повече тротоарните плочки и вече успешно се разсадиха за още по-богата реколта догодина. Заедно със семената из въздуха се носят превърнатите в прах остри осили, които причиняват тежки астматични пристъпи на хора и домашни любимци. Има напълно обрасли тротоари, изцяло покрити с трева, и през тези новосъздадени “полянки” хората са си направили пътеки, за да минават, особено около училище “П. Р. Славейков” и бившия Пионерски дом.

Колкото и да почиствам тротоара пред къщата си, това е изгубена кауза, когато се прави от единици. Пръскали сме и с хербициди, но идеята се посреща много зле от някои съседи.

Почти по всички второстепенни улици в старата столица от двете страни между асфалта и тротоарните бордюри необезпокоявано избуяват бурени. Ясно е, че в пролуките, където е поникнала трева, зимата ще замръзне вода и ще задълбочи проблема. После ще дойде един порой и ще отнесе асфалта, както се случи неотдавна…

И ако никой не запретне ръкави да си свърши работата, търновските улички, останали встрани от масовите туристически маршрути, но приютяващи стотици гости в малките си семейни хотелчета, все повече ще потъват в буренак и немара и ще слагат срамна дамга на иначе бляскавото име на старата българска столица.

Петя Григорова