Столичният басейн “Диана” бе домакин на Държавното лично-отборно първенство по плуване за мъже, жени, юноши и девойки старша възраст. Състезанието беше открито, което позволи участието на плувци и от чужбина. Общо 560 плувци от 63 клуба се впуснаха в надпреварата.

15-годишната състезателка на КПС “Етър 2000” Вики-Луис Сауерман стана вицешампионка в дисциплината 100 метра бътерфлай при девойки старша възраст и се класира на А финал, където завърши четвърта в общото класиране при жените.

На 50 метра бътерфлай Вики спечели бронзов медал и отново плува на А финал, финиширайки шеста при жените.

Другата представителка на великотърновския клуб Ивелина Пенева плува добре и подобри личните си постижения, информира треньорката Роза Георгиева.