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Вики-Луис Сауерман
Спорт

Сребро и бронз за Вики-Луис Сауерман от КПС “Етър 2000” от първенството по плуване за девойки старши възраст

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Столичният басейн “Диана” бе домакин на Държавното лично-отборно първенство по плуване за мъже, жени, юноши и девойки старша възраст. Състезанието беше открито, което позволи участието на плувци и от чужбина. Общо 560 плувци от 63 клуба се впуснаха в надпреварата.

15-годишната състезателка на КПС “Етър 2000” Вики-Луис Сауерман стана вицешампионка в дисциплината 100 метра бътерфлай при девойки старша възраст и се класира на А финал, където завърши четвърта в общото класиране при жените.

На 50 метра бътерфлай Вики спечели бронзов медал и отново плува на А финал, финиширайки шеста при жените.

Другата представителка на великотърновския клуб Ивелина Пенева плува добре и  подобри личните си постижения, информира треньорката Роза Георгиева.

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