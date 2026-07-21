Билетите за домакинските мачове на ОФК „Локомотив“ /Горна Оряховица/ през новия сезон във Втора лига ще бъдат на цена 6 евро.

Талончетата за пенсионери и ученици от 14 до 18 години ще са на цена 4 евро, съобщиха от клуба, като си запазват правото да променят цените на билетите за определени срещи.

Това обаче не важи за абонаментните карти за сезон 2026/2027.

Стандартна карта е на цена 80 евро, картат за пенсионери и ученици на възраст от 14 до 18 години струва 50 евро.

ВИП картата е на стойност 160 евро и предлага запазено място под козирката. Супер ВИП картата е 250 евро, като запазено място е с кожена седалка.

„Локомотив“ открива първенството в събота в 20:00 часа с домакинство на „Черноморец 1919“ /Бургас/.

В предишния сезон двубоите между двата отбора бяха изключително оспорвани, като и двете срещи завършиха наравно без отбелязан гол – доказателство за стабилната игра и дисциплината на съперниците.

От ОФК „Локомотив“ все още не са обявили имената на напусналите състезатели, с изключение на вратаря Венци Димитров.

Селекцията също се пази в тайна, като дори не се посочва съставът в контролните срещи. До момента е ясно, че завърналият се старши треньор Николай Панайотов е привлякъл вратарят Геннадий Ганев, голмайсторът Жулиян Иванов, Димитър Илиев, Спас Георгиев, Мартин Тодорски и португалския дефанзивен халф Тиаго Матош.

Равносметката от от проверките е победи над „Дунав от Русе“ и “Спартак” (Плевен), реми с „Черно море“ и загуби от „Фратрия“ и „Лудогорец 2“.

Вероятно селекцията ще стане ясна в пълна степен в навечерието на първия мач, а доколко отборът е по- силен от миналия сезон, предстои да разберем…