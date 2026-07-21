752 деца и ученици от община Горна Оряховица ще развиват талантите си в целогодишни и сезонни академии

752 деца и ученици от община Горна Оряховица, в това число и от уязвимите групи, ще развиват талантите си с проекта „Таланти GO“, финансиран по Програма „Образование“ 2021-2027. Той е на стойност 382 698 евро и е с продължителност до 13 май 2029 г.

Предвидени са целогодишни и сезонни академии за шах, роботика, музика и народно пеене. И още: „Локомотив GO“, „Млади историци и археолози“; „Млад готвач и предприемач“; „Английски език в HORECA“ и STEM лагер „Ряховец“.

Целта е всички предвидени обучения да развият творческото, техническото и критичното мислене у младите хора, работата в екип, да изградят и усъвършенстват ключови умения за бъдещето.

Осигурени са и адаптирани дейности за деца със специални образователни потребности, гарантиращи равен достъп до всички инициативи.

В рамките на проекта ще бъдат организирани и 14 общински събития, сред които Младежко техническо изложение, Ден на математиката, Спортната олимпиада „Активни днес”, „Фамилатлон“, както и участия в едни от най-значимите събития от културния календар на общината.

Ана РАЙКОВСКА