90% от пожарите в горите тръгват от човешка небрежност

Патрули обхождат всички зелени масиви в региона

БЛИЗО 90% ОТ ГОРСКИТЕ ПОЖАРИ ВЪЗНИКВАТ ВСЛЕДСТВИЕ НА ЧОВЕШКА ДЕЙНОСТ, А СРЕД НАЙ-ЧЕСТИТЕ ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗПЛАМЕНЯВАНЕ Е ПАЛЕНЕТО НА ОГЪН ПРИ ПОЧИСТВАНЕ.

Това стана ясно по време на работна среща в Регионалната дирекция по горите във Велико Търново, на която присъстваха представители на пожарната, общините, горските стопанства и експерти. Събитието беше посветено на превенцията на огнища в горските територии в областта и бе инициирано след писмо от заместник-агроминистъра.

Директорът на РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ старши комисар Красимир Кръстев съобщи, че всекидневно се организират изнесени дежурства и патрули в горските територии с цел ранно откриване на нарушения и ограничаване на риска от пожари.

По думите му при установяване на палене на огън се налагат незабавно административни наказания – глоби, а когато има данни за умисъл, случаите се предават на ОД на МВР.

Пожарникар №1 на Велико Търново обърна внимание и на един от най-подценяваните рискове – непочистените площи около имотите. Сред него именно сухата растителност около къщи, разположени в края на населени места и в близост до горски масиви, често се превръща в причина огънят да влезе в жилищните постройки.

Призова хората, които станат свидетели на лица, палещи огън сред горите, незабавно да сигнализират на телефон 112.

По време на срещата заместник-директорът на РДГ инж. Зорка Илиева отчете, че през 2025 г. в областта са регистрирани 10 горски пожара. Те са засегнали около 450 декара, а най-големите са били този на Гарга баир и в кв. „Чолаковци“. От началото на 2026 г. до момента в региона не са възниквали горски пожари, поясни тя.

Въпреки оптимистичната статистика институциите не намаляват бдителността. В готовност са специализирани горски екипи, високопроходими автомобили, доброволни формирования и тежка техника, която да бъде включена при нужда от овладяване на огнища.

По думите на инж. Иванова статистиката до момента показва, че масово запалванията тръгват от граждани, които са в пенсионна възраст. По тази причина от РДГ са предприели информационна кампания сред представителите на лицата в натрудоспособна възраст. Разработени са брошури, които осведомяват за рискови за пожар поведения и дейности. Листовките са раздадени в кметствата и кметските наместничества във Великотърновско.

Областният управител Марин Богомил подчерта, че предотвратяването на горските пожари е обща отговорност и изисква постоянна координация между всички институции, общини и звена.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимки: авторката