Аудио-визуална инсталация вдъхва нов живот на забравени места и сгради в Старо Търново

Аудио-визуалната инсталация „Още ЗВУКОПРОГРАМИ“ от Преслава Дамянова ще бъде част от програмата на фестивала „48 часа Варуша юг“, който ще се проведе между 14 и 16 август.

Преслава Дамянова е млад визуален артист. Работи експериментално, като използва различни медии, за да изследва размитата граница между емоционалната и физическата среда. Аудио-визуалната инсталация „Още ЗВУКОГРАМИ“ е продължение на успешно състоялият се миналата година проект на Преслава, който развива идеята за намеса в пространството и създава нов начин за възприемане на познатите ни вече места във Велико Търново.

Нейната инсталация ще бъде показана на 14 август между 17.30 и 19.30 часа на улица „Резервоарска“ 1, на 15 август между 16.00 и 18.00 часа на улица „Генерал Гурко“ 46, както и на 16 август между 16.00 и 18.00 часа на улица „Опълченска“ 51.

Преживяването е объркващо и разклаща досегашното виждане за привидно познати места. Локации, през които минаваме всеки ден и игнорираме привидно като „грозните изоставени стари фасади”.

„Нека да намерим нещо друго в тях, да ги видим по нов начин, да ги чуем чрез алгоритъм, който превръща разнообразния релеф на фасадите в квартала в различни по височина звукови вълни“, призовават организаторите.

Михаил МИХАЛЕВ