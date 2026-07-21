Безводие! Частично бедствено положение обявиха в Свищовско

Подсигуряват населението с водоноски, отделят 100 000 евро за спешен ремонт на водопровода

ЧАСТИЧНО БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ БЕ ОБЯВЕНО В СВИЩОВСКОТО СЕЛО ОРЕШ. Причината е сериозният недостиг на вода, причинен от тежкото техническо състояние на довеждащия водопровод. Със заповед на кмета д-р Генчо Генчев се предприемат спешни мерки за овладяване на кризата. Общината ще осигури 100 хил. евро за авариен ремонт на компрометирания участък.

Бедственото положение е въведено заради множеството аварии по водопровода от каптаж „Илиево“ до помпената станция „Първи подем“. Те създават чести пресушавания на чешмите в селото. Според местната администрация загубите на животворна течност по компрометираната ВиК мрежа надхвърлят 60%. Това не позволява на населението да получава достатъчно количество вода за питейно-битови нужди.

Заповедта предвижда създаване на организация за осигуряване на водоноски, с които да бъдат снабдени с животворна течност жителите на Ореш.

Като неотложна мярка ще се предприеме подмяната на 800 метра тръби от най-критичния участък на довеждащия водопровод. Старите азбестоциментови съоръжения ще бъдат заменени с полиетилиенови с по-висока плътност, които са значително по-надеждни и устойчиви на аварии.

Средствата за ремонта ще бъдат осигурени от преструктуриране на капиталовата програма на Общината след решение на местния парламент.

Заповедта за частичното бедствено положение вече е изпратена до областния управител и всички компетентни институции.

От Общинската администрация припомнят, че проблемът има дългогодишен характер. Още през 2025 г. Общината е изготвила проект за цялостна подмяна на довеждащия водопровод и е получила разрешително за строеж. Реализацията му обаче е блокирана заради съдебно дело, образувано по жалба на Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Решението на първата съдебна инстанция е обжалвано от Общината, а производството все още е висящо.

Галина ГЕОРГИЕВА