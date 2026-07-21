Големият победител в Prity Cup Lovech 2026 е отборът на „Ухажорите“. На финала тимът се наложи с дузпи над „Лайтс“. В редовното време резултата бе 1:1, с попадение на Александър Краев за великотърновци. Любопитно е, че само преди седмица на турнира в старопрестолния град „Лайтс“ триумфира срещу „Спартак“ също с дузпи.

Като шампион на турнира, „Ухажорите“ спечелиха правото да представят Ловеч на големите финали във Велико Търново, където ще се изправят срещу най-добрите отбори от цялата страна.

Сребърните медалисти изиграха впечатляващ турнир, изпълнен с качествен футбол, дисциплина и огромен характер.

Бронзовите медали на Prity Cup Lovech 2026 спечели отборът на „Аудиторията“ /Ловеч/.

Призът за най-добър вратар заслужено беше споделен между двамата стражи на финалиста „Лайтс“ Теодор Иванов и Зехнур Чаушев.

Със своите впечатляващи намеси, спокойствие под рамката и ключови спасявания в най-важните моменти от турнира, двамата бяха основната причина тимът да достигне до големия финал, написаха организаторите.

Наградата „Феърплей“ получи отбора на ФК „В Последната Минута“.

Най-престижното индивидуално отличие – играч на турнира спечели Преслав Кочев от шампионския отбор „Ухажорите“. Призът за голмайстор взе съотборникът му Мартин Стоянов. Наградата за гол на турнира отиде при Анани Стефанов. Най- техничен състезател е Димитър Димитров от „Аудиторията“, а за най-добър защитник бе избран Алекс Мавров от отбора на „The Entertainers“.

Надпреварата в Ловеч бе третата от веригата тази година. Следват турнири в Русе, Албена и Шумен. Финалният турнир за Prity Cup за първи път ще бъде във Велико Търново, като най-добрите първи два отбори на всеки ще се съберат в старата столица на 21-23 август за излъчване на големия шампион. Миналата година това бе „Епъл“ (Джулюница).