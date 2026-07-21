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Крими

Иззеха вейпове от двама младежи и от непълнолетен

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Три вейпа иззеха служители на РУ – В. Търново. На 20 юли около обяд в с. Шемшево е извършена проверка на две лица на 19 и 21 години.

Установени и иззети са две електронни цигари, съдържащи тъмнозелена течност, която предстои да бъде изследвана. Същия ден е извършена проверка в жилище в с. Леденик, където е установено непълнолетно лице, държащо в себе си електронна цигара и контейнер със зеленикава течност около 15 мл. Същите са иззети.

По трите случая са образувани преписки.

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