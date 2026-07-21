Къде ще спира токът в сряда, 22 юли

На 22.07.2026 г. в периода 9:00 ч. до 12:00 ч. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Велико Търново – ул. Иван Сарафов, ул. Иван Хаджидимитров № 1, 6, ул. Христо Донев, ул. генeрал Сава Муткуров, ул. Никола Кабакчиев, ул. Георги Измирлиев № 4, 6, 8, 10, 13, 14, ул. Константин Паница № 9 и магазин БИЛЛА Пишмана.

На 22.07.2026 г. в периода 9:30 ч. до 10:00 ч. и от 15:30 ч. до 16:00 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на община Свищов – с. Царевец, с. Совата, с. Хаджидимитрово

Град Свищов – местност Манастирски трап, вили Животновъд, Манастира-Свищов ООД, Великотърновска Епархия, нов Гробищен парк, Велико Търново АПИ – Областно пътно управление, Лес груп СВ ЕООД, НОВЕЛ 22 ООД.

На 22.07.2026 г. в периода 9:30 ч. до 16:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Козловец, община Свищов.

На 22.07.2026 г. в периода 9:00 ч. до 16:00 ч. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Първомайци, общ. Горна Оряховица: ул. Бачо Киро от № 36 до 44 и от № 39 до № 45, ул. Ген. Гурко, ул. Иван Шишман, ул. Цар Калоян, ул. Климент Охридски, ул. Теменуга, ул. Цар Самуил, ул. Хаджи Димитър.

На 22.07.2026 г. в периода 9:00 ч. до 16:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на гр. Долна Оряховица – ул. Димитър Благоев.

На 22.07.2026 г. в периода 8:30 ч. до 16:30 ч. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на

община Велико Търново – с. Присово и СТП Свинарник Дебелец.

На 22.07.2026 г. в периода 13:30 ч. до 16:30 ч. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Велико Търново – ул. Иларион Драгостинов № 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ул. Георги Бенковски № 3, 5, 7, 9, 11, ул. Георги Измирлиев № 16, 19, ул. Деню Чоканов № 5, ул. Стефан Мокрев № 7, супермаркет ЛИА, Дом за стари хора.

На 22.07.2026 г. в периода 8:30 ч. до 9:00 ч. и от 16:30 ч. до 17:00 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на община Павликени: в районите на ТП Опитна станция -Павликени, БКТП Сметище, МТП Павгаз, с. Батак, НПС Карайсен, с. Сломер, МТП Вивател и резервното захранване на ЗПС Хайпро – България, с. Карайсен, МТТ БТК, МТТ Глобул.

Община Свищов: с. Горна Студена в районите на ТП № 2, ТП № 4 и КТП 13 Асфалтова база.

На 22.07.2026 г. в периода 8:30 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на община Павликени: в районите на СТП Опитна станция – Павликени.