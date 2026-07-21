Любомир Епитропов с две титли от шампионата по плуване, пропуска Европейското в Париж

578 състезатели от 63 клуба участваха в Държавното лично-отборно първенство по плуване за мъже, жени, юноши и девойки старша възраст, което се проведе на столичния басейн “Диана”. Стартовете бяха възможност и за покриване на нормативи за Световното първенство в 25-метров басейн, което ще се проведен в Пекин, Китай от 1 до 6 декември, както и за Световното първенство в 50-метров басейн в Будапеща, Унгария през лятото на 2027г. Освен най-добрите български плувци в първенството ще се включват представители на Турция, Северна Македония и Босна и Херцеговина.

Две титли и един бронзов медал спечели великотърновецът Любомир Епитропов, който в момента плува за пловдивския клуб ВИС.

Той стана шампион на 100 и 200 метра бруст при мъжете и е трети на 50 метра в същия стил. На 200 метра бруст европейският шампион в дисциплината от 2024 г. записа време от 2:15.97 минути, а на 100 метра взе дистанцията за 1:02.16 минути.

Любомир Епитропов няма да участва на европейското първенство по плуване в Париж през август. Причината е травма на врата, получена преди два месеца. Това разкри самият той пред БНТ минути след победата си на 100 метра бруст.

След успеха си на „Диана“ плувецът призна, че всеки ден формата му се подобрява.

„Това е състезанието, от което съм, може би, най-доволен. Тренировките ми са доста по-намалени и като обем, и като честота, така че това е нещо, което ми се стори доста по-тежко от всякога до сега. За два месеца успях да се върна на състезание. За съжаление ще пропусна европейското поради точно тези причини, че не съм достатъчно подготвен“, каза пред БНТ Любомир Епитропов.