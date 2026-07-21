Международно признание за преподавателка от ВТУ, приеха я в Полската академия на науките
Международно признание получи преподавателка от Великотърновския университет. Проф. д.н. Маргрета Григорова от Филологическия факултет бе приета за чуждестранен член на Полската академия на науките.
Признанието се присъжда на учени с международно признати научни постижения в областта на полонистиката. Кандидатурата на проф. Григорова е сред 90-те, разгледани по време на 156-ата сесия на Общото събрание на Полската академия на науките.
Официалното уведомление бе изпратено от проф. дн Анна Счепан-Войнарска, директор на Института за литературни изследвания към Университета „Кардинал Стефан Вишински“, до декана на Филологическия факултет доц. д-р Полина Цончева.
„Това високо отличие е признание не само за научните постижения на проф. Григорова, но и за нейния принос към развитието на българо-полските академични, културни и научни връзки. Поздравяваме проф. д.н. Маргрета Григорова за това престижно международно признание и й пожелаваме нови научни успехи и вдъхновяващи професионални постижения“, споделиха от ВТУ.
Михаил МИХАЛЕВ
Снимка: ВТУ