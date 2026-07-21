Мирела Йорданова и Стефан Цончев със силно представяне на „Трявна ултра“

Двама състезатели от град Елена се представиха впечатляващо на едно от най-предизвикателните спортни събития в България – „Трявна ултра“, което се проведе през изминалия уикенд, съобщи официалната страницата на Община Елена „Елена в събития и факти“.

Мирела Йорданова триумфира в дисциплината дуатлон

(25 км планинско колоездене и 21 км трейл бягане), като заслужено спечели първото място с общо време 3:32:08 часа.

За нея това е второ участие в надпреварата.

През 2025 г. тя дебютира, водена единствено от желанието да се предизвика, и завърши непосредствено до почетната стълбичка.

През тази година обаче усилената подготовка, постоянството и натрупаният опит дадоха своя резултат.

Успехът в Трявна е поредният през този сезон.

През юни Мирела спечели първи места във велосъстезанието „Байканджии“ в Априлци (39 км МТБ) и в Лудогорския маратон (дуатлон – 25 км МТБ и 11 км трейл бягане), както и второ място на „Зелените пирамиди“ в Стара Загора (36 км МТБ). До края на сезона тя ще се включи в още няколко престижни надпревари, сред които Elena Trail Run, Pirin Ultra, Купа „Елена“, K3 Ultra и „Хайдушки пътеки“.

Отлично представяне записа и Стефан Цончев, който завоюва второ място в дуатлона с общо време 3:24:40.

Той премина 25-километровото планинско колоездене за 1:25:32 часа, а 21-километровото трейл бягане – за 1:59:08 ч.

За Стефан това също е второ участие в „Трявна ултра“. След колоездачния етап той се движеше на четвърта позиция, но със силно бягане успя да навакса изоставането и да се изкачи до второто място сред 31-те финиширали състезатели.

Освен че е отдаден на планинските предизвикателства, Стефан от години тренира джудо в СК „Ипон – 87“.

Само преди месец той постигна отлично класиране и на легендарното състезание „Витоша 100“, а следващите му цели са стартът в предстоящото състезание Elena Trail Run, както и участието в Pirin Ultra Extreme (38 км).