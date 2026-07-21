Над 2400 са записаните деца в яслена и първа възрастова група за учебната 2006/2027 година в община Велико Търново.

Те ще огласят детските заведения, а кандидатстването се осъществи за поредна година изцяло онлайн с централизирано електронно класиране.

606 са децата от 2 до 3 години, тези на 4 години са 576, 5-годишните са 631, а 6-годишните са 540.

От новата учебна година врати отваря и детска градина „Болярчета“ на „Картала“. Ще функционират 2 целодневни групи за децата от 3-годишна възраст и една целодневна група за 4-, 5- и 6-годишни деца.

Михаил МИХАЛЕВ