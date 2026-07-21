Община Г. Оряховица готова сама да поправя улични дупки, загърби външните фирми

Кметството пести пари и контролира качеството, закупи си собствена техника

След ликвидиране през 2014 г. на фирма „Благоустроител 2012“ ЕООД за първа година Община Горна Оряховица има достатъчно техника и обучен персонал, за да запълва и асфалтира сама уличните дупки без ползването на външни фирми. Така пести средства и време. Това е една от основните дейности на възобновеното предприятие „БКС – Горна Оряховица“.

Предприятието разполага с мини челен товарач с прикачен инвентар, включително фреза за асфалт. Към нея е закупен и асфалторазстилач на горещия асфалт. Притежава и многофункционален трактор с прикачен инвентар, както и 2 валяка.

„Имаме камиони, асфалтополагащи машини и вземаме нещата в свои ръце. Закупуваме само асфалта“, подчертава кметът Николай Рашков, който в петминутен клип се похвали със закупената техника, в него се вижда и реално работата на машините по улиците. Първо те влизат в най-проблемните места, в района на „Гарата“. Големите ремонти на улиците Общината оставя на „Пътни строежи – ВТ“. Има сключени договори за „Антон Страшимиров“ и „Цар Освободител“, които са следващите в амбициозната инвестиционна програма. Те ще бъдат изцяло ремонтирани, включително с подмяна на водопроводите.

ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДВЕ ГОДИНИ ОБЩИНАТА ЗАКУПИ МНОГО НОВА ТЕХНИКА КАКТО ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЦИТЕ, ТАКА И ЗА ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ и за снегопочистване на тротоари и алеи.

Дори в момента върви обществена поръчка за купуване на нов верижен мини челен товарач с прикачен инвентар – кофа, горски мулчер, мулчер за трева и свредел за премахване на дънери, на стойност над 240 000 евро. Техниката е свързана с изпълнение на трансграничен проект, но ще върши добра работа и за други дейности.

Благодарение на добра финансова дисциплина, със собствени средства Общината се снабди преди време и с най-високата вишка, която може да се използва на 31 метра височина за ремонт на улично осветление, поставяне на коледна украса, за кастрене на дървета и др. Общо вишките са три.

ГОРНА ОРЯХОВИЦА Е И ЕДИНСТВЕНАТА ОБЩИНА В ОБЛАСТТА, КОЯТО ПРИТЕЖАВА МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ТЕЛЕСКОПИЧЕН ТОВАРАЧ, конфигурацията на тази машина спестява нуждата от още три-четири, защото тя е и кастрач за дървета, и мотокар, багер, мулчер.

Добра инвестиция е закупеният специализиран уред резистограф за изследване на дървета, с който се обследва за кухини или гниене. Има инсталирана на компютъра специална програма, която разчита данните. Почистването на паркове и зелени площи също се извършва със собствена техника.

Закупен е японски трактор Kubota, който успешно се ползва на градския стадион. В предната му част на стойка се монтира въртяща четка, с която може да се изчисти снега от изкуствените тревни покрития, а когато снежната покривка е по-дебела, се монтира снегопочистващо гребло. В предната част на машината пък е косилният апарат, с който се коси естествената трева на стадиона. В задната част е монтирана и торачка. Когато тя не се ползва, на нейно място се слага друг прикачен инвентар.

Община Горна Оряховица няма да спре със закупуването на техника, която да я направи напълно самостоятелна, предстои обогатяване на парка с нови машини.

Ана РАЙКОВСКА