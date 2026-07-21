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Община В. Търново ще финансира 4 семейства за лечение на безплодие

Галина Георгиева 0 четения 0 Comments

ЧЕТИРИ СЕМЕЙСТВА С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ ЩЕ ПОЛУЧАТ ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ОТ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

Средствата са предвидени за изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие. Това предвижда предложение на кмета инж. д-р Даниел Панов, което ще бъде гласувано от местния парламент на 30 юли.

Комисията на общинската инвитро програма е разгледала заявленията, подадени в периода 1 до 30 юни 2026 г., и е одобрила четири двойки, които отговарят на изискванията на правилника.

Всяко семейство ще получи до 1022 евро за покриване на разходи за изследвания и медицински процедури, насочени към сбъдване на мечтата за рожба.

Средствата ще бъдат осигурени от бюджета на Общината за 2026 г. Ако парите не бъдат усвоени изцяло, неизползваната част ще може да се прехвърли за същата двойка през следващите две бюджетни години.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимката е илюстративна.

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