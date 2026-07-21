Охраняват с камера новия площад „Журналист“ заради вандалски набези

Два месеца, толкова бяха необходими да стане ясно, че скулптурата от новооткрития площад „Журналист“ във Велико Търново трябва да бъде охранявана. На място вече има монтирана камера, която трябва да стряска вандалите.

Красиво оформеното пространство с маса и пишеща машина беше изложено на вандалски набези през последните седмици, независимо че се намира до Хуманитарна гимназия и Филиала на медицинския университет във Варна. Това наложи спешни мерки за опазване на най-новото площадно пространство в старата столица, което беше открито от президента Илияна Йотова на 11 май тази година.

Видеонаблюдението ще бъде денонощно, а всички прояви на вандализъм в бъдеще ще бъдат изпращани към органите на реда. Скулптурата „Бюрото на журналиста“ е дело на великотърновския творец Денислав Сираков.

От години общински съветници настояват да бъде поставено видеонаблюдение във всички паркове на старата столица, но към днешна дата това се оказва непосилно за местната власт.

По последни данни Общината дава по 35 000 евро годишно за възстановяване на различни съоръжения, изградени с европейско финансиране, придимно в паркове и детски площадки.

Михаил МИХАЛЕВ