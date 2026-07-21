Павликени иска справедливост за 26-годишен мъж, нападнат и изхвърлен от влак при 120 км/ч

Близки и приятели настояват нападателят да понесе отговорност за деянието

26-ГОДИШНИЯТ ХАЙРЕДИН МЕХМЕДОВ ОТ ПАВЛИКЕНИ СЕ БОРИ ЗА ЖИВОТА СИ СЛЕД ТЕЖЪК ИНЦИДЕНТ В ГЕРМАНИЯ. Младият мъж пострадал тежко по време на изпълнение на служебните си ангажименти на охранител в немските железници, а нападателят е освободен след разпит.

Нашенецът е станал жертва на агресия и е изблъскан през повредена врата на движещ се със 120 км/ч влак. Вследствие на падането от композицията Хайредин е с фрактури по цялото тяло и с опасност за живота.

Злополуката се е случила миналия петък по линията Баден Баден – Карлсруе, километър преди гара Етлинтен – Бруххаузен. Контрольорката прави проверка на билета на пиян 36-годишен германец, но той агресира и Мехмедов се намесва. В правомощията на охранител на нашенеца са включени задържането и поставяне на белезници на нарушители.

Немски медии пишат, че пияният пътник е нанесъл удари с юмруци на Хайредин и го повалил на пода. Последвали ритници, а повредена врата на влака поддала и павликенчанинът е паднал от композицията, която се движила в този момент със 120 км/ч.

26-годишият охранител веднага е настанен в болница, като първоначално медиците информирали близките, че е с опасност на живота.

Няколко дни по-късно е стабилизиран, но му предстоят дълъг процес на лечение и операции, тъй като има множество фрактури по тялото. Сред тях са счупвания на кръста, гръбначния стълб, ръцете, краката и др.

Районният съд в Карлсруе отказал да издаде заповед за задържане на 36-годишния нападател, аргументирайки се с това, че той има постоянен адрес, семейни връзки и работи на пълен работен ден.

Новината, че извършителят на деянието е освободен от ареста, разгневи българската общност в Германия.

Жителите на Павликени също изразиха възмущение срещу несправедливия развой от разследването. По думите на Андрей Илиев, който е общински съветник в града, приятел на бащата на Хайредин и организатор на мирен протест, има много неясноти около разкриването на истината за нападението.

Той изтъкна, че нашенецът е висок почти 2 метра, тежи 130 км и е в отлична физическа форма. По думите му това предполага, че едва ли е възможно само един човек да успее да му причини побой и да го изхвърли от влака.

„Възниква хипотеза, че вероятно нападателите са били няколко, но случаят се потулва. Никой не дава информация на семейството“, каза Илиев.

Допълни, че близки и познати на Мехмедов са стартирали набиране на средства за адвокатска защита.

Хайредин е от Павликени, но през 2009 г. заминава за Германия. Там завършва училище и създава свое семейство. Миналото лято се връща в родното място, за да вдигне сватба. Ражда му се дете, което е само на годинка.

Съгражданите на пострадалия настояват българските власти да влязат в контакт с правораздавателните органи в Германия и да настояват за безпристрастно съдебно решение.

Галина ГЕОРГИЕВА