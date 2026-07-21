Писателката Елена Алексиева гостува във ВТУ, четоха нейни произведения на 7 езика

Международен летен семинар по български език и култура, провеждан във Великотърновския университет, започна преди броени дни.

Писателката Елена Алексиева, обичана от няколко поколения читатели, гостува в рамките на „Вечер на българската литература“ по покана на директора на семинара доц. д-р Валерия Тодорова. Д-р Александър Христов представи последните три книги на авторката, които бяха коментирани и от самата нея.

Участниците в събитието представиха откъси от произведения на Елена Алексиева и четоха на български език, както и на арабски, румънски, гръцки, френски, македонски и испански – езиците, на които е превеждано нейното творчество.

Семинаристите се включиха и в литературни игри, а победителите получиха книги с автограф. Те поздравиха писателката с песента „Една българска роза“.

„Много се надявам да усещате и да разбирате колко е важно за нас, че вас ви има. За мен тази вечер е огромен подарък и аз съм ви безкрайно благодарна“, сподели Елена Алексиева след срещата със семинаристите.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимки: ВТУ