вторник, юли 21, 2026
Последни:
220 паркоместа
Горещи новиниОбщество

Покриват 300-метрово дере и правят 220 паркоместа върху него

БОРБА БГ 492 четения 0 Comments

220 нови паркоместа ще решат проблема с паркирането в централната част на Горна Оряховица.

В тази връзка тече проектиране на мащабно съоръжение за покриване на дере с дължина над 300 метра по бул. „Македония“ в участъка от халите до ул. „Родопи“.

Проектът предвижда именно върху покритото дере да бъдат обособени новите паркоместа.

Общинското ръководство продължава и с текущите подобрения на градската среда – реконструират се тротоари, извършва се саниране на блокове, предвидена е подмяна на осветлението в квартал „Младост“. Подновени са пътищата и до малките населени места в общината.

 

Вижте още

Над 6000 се включиха в празничното шествие по случай 24 май

Стилян Найденов 837 четения 0

Шестима огнеборци потушиха пожар край Пушево и спасиха близо 1000 декара с пшеница

БОРБА БГ 685 четения 0

Волейболната легенда Любо Ганев се срещна с кмета инж. Добромир Добрев

БОРБА БГ 278 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *