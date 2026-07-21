Покриват 300-метрово дере и правят 220 паркоместа върху него

220 нови паркоместа ще решат проблема с паркирането в централната част на Горна Оряховица.

В тази връзка тече проектиране на мащабно съоръжение за покриване на дере с дължина над 300 метра по бул. „Македония“ в участъка от халите до ул. „Родопи“.

Проектът предвижда именно върху покритото дере да бъдат обособени новите паркоместа.

Общинското ръководство продължава и с текущите подобрения на градската среда – реконструират се тротоари, извършва се саниране на блокове, предвидена е подмяна на осветлението в квартал „Младост“. Подновени са пътищата и до малките населени места в общината.