„Пътни строежи – ВТ“ проучва варовиково находище край Русаля

„Пътни строежи – ВТ“ ще прави геоложки проучвания за подземни богатства в находище „Русаля – 2“. Строителната фирма вече е сключила договор с министъра на енергетиката в началото на тази година.

Предвидени са сондажи на дълбочина 50 метра в земи общинска и държавна собственост на обща площ от 800 кв. метра, от които 700 кв. метра са общински.

По тази причина фирмата иска върху терена да й се учреди възмездно право на ползване, което става с положително становище на Общинския съвет. Въпросът ще се разглежда на сесията през юли, предложението е внесено от кмета Даниел Панов.

Ана РАЙКОВСКА

Снимката е илюстративна.