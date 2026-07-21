вторник, юли 21, 2026
Последни:
находище
Общество

„Пътни строежи – ВТ“ проучва варовиково находище край Русаля

Ана Райковска 0 четения 0 Comments

„Пътни строежи – ВТ“ ще прави геоложки проучвания за подземни богатства в находище „Русаля – 2“. Строителната фирма вече е сключила договор с министъра на енергетиката в началото на тази година.

Предвидени са сондажи на дълбочина 50 метра в земи общинска и държавна собственост на обща площ от 800 кв. метра, от които 700 кв. метра са общински.

По тази причина фирмата иска върху терена да й се учреди възмездно право на ползване, което става с положително становище на Общинския съвет. Въпросът ще се разглежда на сесията през юли, предложението е внесено от кмета Даниел Панов.

Ана РАЙКОВСКА

Снимката е илюстративна.

Вижте още

Най-големият метеорит в България паднал през 1966 г. във Великотърновска област

БОРБА БГ 5964 четения 0

Чероки е най-гиздавият кон, стотици празнуваха Тодоровден на Арбанаси

Михаил Михалев 852 четения 0
Велико Търново и Габрово

Два града – една кауза: Велико Търново и Габрово с обща кандидатура за Европейска столица на културата (обновена)

БОРБА БГ 1303 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *