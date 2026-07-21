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Пускат пътнически самолети от Горна Оряховица до Кавала

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Продължават преговорите за пускане на полети от летището в Горна Оряховица до различни дестинации в близки страни, стана ясно след среща на кмета Николай Рашков и областния управител Марин Богомилов.

В процес на активно договаряне е започването на кръгово пътуване със самолети по линията Бургас – Горна Оряховица – Крайова, както и по маршрута Крайова – Горна Оряховица – Кавала.

Това ще превърне летището в ключов транспортен център за Северна България и ще даде сериозен тласък на туризма и бизнеса в региона.

В същото време предстои довършване на изграждането на моста на летище Горна Оряховица, както и на обходния път.

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