Пускат пътнически самолети от Горна Оряховица до Кавала

Продължават преговорите за пускане на полети от летището в Горна Оряховица до различни дестинации в близки страни, стана ясно след среща на кмета Николай Рашков и областния управител Марин Богомилов.

В процес на активно договаряне е започването на кръгово пътуване със самолети по линията Бургас – Горна Оряховица – Крайова, както и по маршрута Крайова – Горна Оряховица – Кавала.

Това ще превърне летището в ключов транспортен център за Северна България и ще даде сериозен тласък на туризма и бизнеса в региона.

В същото време предстои довършване на изграждането на моста на летище Горна Оряховица, както и на обходния път.