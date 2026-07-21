Ремонтират 14 улици за близо 5 млн. евро

14 улици ще бъдат ремонтирани в Горна Оряховица. Изготвени са проекти и са издадени разрешителни за рехабилитацията им.

В момента се търси финансиране за реализацията им, а прогнозната стойност за техния ремонт е близо 5 млн. евро, съобщи кметът Николай Рашков, който направи обход на терен с областния управител Марин Богомилов.

Градоначалникът го запозна с напредъка по ключови инфраструктурни обекти. Основен акцент в срещата беше дейността по реконструкцията на водопровода, който от деривация Горна Оряховица захранва и осигурява водоснабдяването на Полски Тръмбеш.

Марин Богомилов се запозна на място с дейностите по подмяна на главния колектор, чиято дължина надхвърля 1000 метра.

Това съоръжение е от изключително значение за водната сигурност на съседната община. Кметът Николай Рашков информира областния управител, че ремонтът на водопровода е само част от цялостното обновяване на инфраструктурата в района. След приключване на дейностите трилентовото пътно трасе ще бъде изцяло асфалтирано. Предвижда се монтирането на нови бордюри, както и цялостна подмяна на остарялото улично осветление с модерни и енергоспестяващи тела.

Беше отчетено и откриването на нова здравна служба в село Стрелец, както и доставката на два нови контейнера за медицински услуги в селата Писарево и Янтра, което значително ще подобри достъпа до здравеопазване за жителите на отдалечените райони.

Снимка: Областна администрация