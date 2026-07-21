Търновец оглави Асоциацията на Лайънс клубовете в България след клетва в Хонконг

За втори път болярин става дистрикт гуверньор на организацията у нас

НИКОЛАЙ ЦЕНКОВ Е НОВИЯТ ДИСТРИКТ ГУВЕРНЬОР НА АСОЦИАЦИЯТА НА ЛАЙЪНС КЛУБОВЕТЕ В БЪЛГАРИЯ.

43-годишният търновец положи клетва по време на 108-ата световна конвенция на Лайънс интернешънъл, провела се от 3 до 7 юли в Хонгконг, Китай. Церемонията се състоя в присъствието на международния президент Марк Лайън от САЩ и Борда на директорите на световната хуманитарна организация.

Тазгодишният форум постави рекорд по посещаемост с над 17 000 делегати. Лайънс интернешънъл има представителства в повече от 200 държави. Обединява близо 1,4 млн. членове и над 50 000 клуба по света.

Николай Ценков е регионален мениджър за Централна Северна България на водеща банка. Доктор е по икономика от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и магистър „Банков мениджмънт“ от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ в Свищов. Женен е за Десислава Ценкова, която през 2016 г. беше избрана за Мисис България. Родители са на две дъщери.

От десетилетие Ценков е член на Лайънс клуб Велико Търново – Арбанаси. През годините преминал всички йерархични нива на организацията.

По време на световната конвенция той участва и в двудневен лидерски обучителен семинар. В няколко работни групи с представители на различни държави са били обсъдени добри практики за развитието на организацията в световен мащаб.

На форума България беше представена от делегация от 36 души, като особено активно участие имаха членове на четирите Лайънс клуба във Велико Търново.

„Поемайки този мандат, си поставям амбициозни цели, свързани с развитието на членството и реализирането на мащабни хуманитарни инициативи в подкрепа на хора със зрителни проблеми, борбата с глада, децата със специални потребности и различни заболявания. Имаме прецизна програма, която ще следваме стриктно“, заяви Ценков.

Сред първите инициативи на организацията под негово ръководство ще бъде Национална кампания в подкрепа на Световната седмица на кърменето от 1 до 8 август. През октомври Лайънс клубовете в страната ще организират поредица от събития, посветени на превенцията на очното здраве. Множество други акции са предвидени през цялата следваща година.

Ценков е вторият търновец, който оглавява Асоциацията на Лайънс клубовете у нас след Веселин Георгиев през 2018 г.

Галина ГЕОРГИЕВА