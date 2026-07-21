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Весела Лечева стана баба на момиченце

БОРБА БГ 0 четения 0 Comments

Шесткратната световна шампионка по спортна стрелба и председател на Българския олимпийски комитет Весела Лечева стана баба за втори път.

Момиченцето е проплакало на 20 юли за радост на своите близки, които преживяха тежка семейна драма само преди 10 дни.

Новороденото е втора дъщеря на сина й Мартин Велев и неговата любима, които вече имат 3-годишна дъщеря на име Ваяна. Щастливото събитие обаче идва само дни след огромна трагедия, разтърсила близките им. Бащата на детето Мартин Велев загина при тежък инцидент в Гърция, докато семейството очакваше раждането на второто си дете.

Екипът на „Борба“ пожелава на малката красавица много здраве, щастие и обич.

 

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