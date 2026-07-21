Възлов селски мост на третокласен път е с влошено състояние, но проходим

Мостът над река Янтра в село Пушево, който е част от републиканския път III-303 Левски – Павликени – Керека, е с лошо експлоатационно състояние, което обаче не намалява неговата товароносимост.

Това заключава обследването, което е направило ОПУ Велико Търново по искане на кметицата на селото Юлия Костадинова.

След голямото наводнение през май тази година тя и представители на Кметството установили, че липсват камъни в зида на една от кулите. Сигнализирали Областна администрация, която от своя страна възложила обследването, направено от Института по пътища и мостове.

Специалистите констатирали, че настилката на моста е в сравнително добро състояние, но в отводнителите, които са без капаци, е поникнала растителност. Такава има и във фугите по зидарията. Не са установени обаче признаци за поддаване на опорите.

АПИ се ангажира да отстрани поникналата растителност, но едва след като бъдат осигурени финансови средства.

Ана РАЙКОВСКА

СН. Фейсбук