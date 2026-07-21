вторник, юли 21, 2026
Последни:
Крими

Задържаха пиян водач и шофьор на кокаин

БОРБА БГ 0 четения 0 Comments

Задържаха двама водачи-единият седнал зад волана пиян, а другият на кокаин.  На 20 юли около 06,30 ч. в кв. «Чолаковци» е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 49-годишен търновец. При теста на водача за употреба на алкохол, апаратът е отчел 1,90 промила.

Той е дал кръвна проба за химичен анализ.  Същия ден е спипан и дрогиран 26-годишен шофьор в Стражица. При проверка на водача за употреба на наркотични вещества, апаратът е отчел положителна реакция на кокаин. Той е дал кръвна проба за химичен анализ.

Двамата водачи са задържани за срок до 24 часа по ЗМВР. Образувани са преписки.

Вижте още

кола самозапали

Кола се самозапали на централна улица във Велико Търново

БОРБА БГ 1482 четения 0

Криминалисти за броени часове разкриха рецидивисти, обрали жилище

БОРБА БГ 1119 четения 0

Задържаха обявен за международно издирване британец заради сексуални престъпления срещу деца

БОРБА БГ 753 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *