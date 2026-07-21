Задържаха пиян водач и шофьор на кокаин

Задържаха двама водачи-единият седнал зад волана пиян, а другият на кокаин. На 20 юли около 06,30 ч. в кв. «Чолаковци» е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 49-годишен търновец. При теста на водача за употреба на алкохол, апаратът е отчел 1,90 промила.

Той е дал кръвна проба за химичен анализ. Същия ден е спипан и дрогиран 26-годишен шофьор в Стражица. При проверка на водача за употреба на наркотични вещества, апаратът е отчел положителна реакция на кокаин. Той е дал кръвна проба за химичен анализ.

Двамата водачи са задържани за срок до 24 часа по ЗМВР. Образувани са преписки.