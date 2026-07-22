сряда, юли 22, 2026
Последни:
търговски парк
Водещи новиниОбщество

ЧИТАТЕЛЯТ АЛАРМИРА: Едно правим, друго рушим /СНИМКИ/

БОРБА БГ 112 четения 0 Comments

Повече от година след откриване разширението на новия Търговски парк до „Макдоналдс“ пътеката, свързваща квартал „Зона Б“ и въпросния център, стои с нанесени щети, които никой не възстанови.

Теренът нееднократно бе разкопаван от ВиК, за да бъде обектът водоснабден. При което тежка техника наруши целостта на циментената пътека за пешеходци. В началото й бе отрязано парче, което стоеше дълго време отстрани и впоследствие не беше върнато на място. А в края на пътеката от тежестта на техниката тя хлътна и остана така.

Дали не трябва да се потърси отговорност на тези фирми и кой ще проконтролира свършената и недосвършената им работа? Хубаво, че се направи този парк, но защо за сметка на останалата инфраструктура?

Освен това видимо пътеката в долния й край е изместена от движението на земните маси в съседство. Изкопът, направен за паркинга към парка, не е укрепен и е въпрос на време след някой проливен дъжд да тръгне свлачище и да повлече всичко. Вярно, че е в „задния двор“ на комплекса, където са паркинги, зарядни станции за електромобили и входове на магазини, но само лицето ли е важно?

Анета Димитрова

Вижте още

Кирил Маричков

Почина Кирил Маричков

БОРБА БГ 700 четения 1

Собственическо безхаберие: Срина се поредната къща по пътя на туристите

БОРБА БГ 3853 четения 4

Цялата централна част на Велико Търново става коледен базар с греяно вино, скари и занаятчийски произведения

БОРБА БГ 4047 четения 1

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *