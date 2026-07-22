ЧИТАТЕЛЯТ АЛАРМИРА: Едно правим, друго рушим /СНИМКИ/

Повече от година след откриване разширението на новия Търговски парк до „Макдоналдс“ пътеката, свързваща квартал „Зона Б“ и въпросния център, стои с нанесени щети, които никой не възстанови.

Теренът нееднократно бе разкопаван от ВиК, за да бъде обектът водоснабден. При което тежка техника наруши целостта на циментената пътека за пешеходци. В началото й бе отрязано парче, което стоеше дълго време отстрани и впоследствие не беше върнато на място. А в края на пътеката от тежестта на техниката тя хлътна и остана така.

Дали не трябва да се потърси отговорност на тези фирми и кой ще проконтролира свършената и недосвършената им работа? Хубаво, че се направи този парк, но защо за сметка на останалата инфраструктура?

Освен това видимо пътеката в долния й край е изместена от движението на земните маси в съседство. Изкопът, направен за паркинга към парка, не е укрепен и е въпрос на време след някой проливен дъжд да тръгне свлачище и да повлече всичко. Вярно, че е в „задния двор“ на комплекса, където са паркинги, зарядни станции за електромобили и входове на магазини, но само лицето ли е важно?

Анета Димитрова