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Десетки съграждани на хвърления от влак при 120 км/ч излязоха на мирен протест

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Павликенчани призоваха МВнР да настоява за справедливо разследване на случая с Хайредин Мехмедов

 

ЖИТЕЛИ НА ПАВЛИКЕНИ СЕ СЪБРАХА НА МИРЕН ПРОТЕСТ ПРЕД СГРАДАТА НА ОБЩИНАТА, ЗА ДА ИЗРАЗЯТ ПОДКРЕПАТА СИ КЪМ 26-ГОДИШНИЯ ХАЙРЕДИН МЕХМЕДОВ.

Младият мъж е в тежко състояние след инцидент с пиян германец, който завърши с падане от влак в Германия. Демонстрацията обедини неговите съграждани, които настояха за задълбочено разследване на случая и качествено лечение на нашенеца. Присъстващите носеха плакати с надписи: „Глас за истина“, „Хари – Павликени е с теб“ и „Справедливост“.

В подкрепа на инициативата застана кметът инж. Емануил Манолов, който обясни, че протестът не е насочен към германските власти. По думите му искането е за обстойно разследване и прилагане на цялата строгост на закона за извършителя на деянието.

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„Благодаря на всички, които присъстват, показваме, че сме единни и съпричастни. Истината е, че един млад павликенчанин е пострадал, докато изпълнява служебния си дълг в Германия. Този протест е израз на съпричастност и на надеждата, че разследването ще бъде проведено обективно и докрай“, заяви градоначалникът.

Инж. Манолов подчерта, че всички жители на Павликени разчитат българското външно министерство и консулството ни в Германия да направят всичко необходимо за справедливо разследване и да съдействат за качествено медицинско обгрижване на Хайредин.

Чичото на 26-годишния мъж – Мюслюм Бекир, сподели, че племенникът му е медикаментозна кома. Разказа, че веднага след злополуката майката на Хайредин е заминала за Германия, а впоследствие и баща му.

„Има свидетели на случилото се, но записите на камерите за видеонаблюдение не дават ясен отговор какво точно е станало“, изтъкна Бекир. Именно заради това и съдът в Карлсруе отказал да издаде заповед за задържането на извършителя на деянието.

Галина ГЕОРГИЕВА

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