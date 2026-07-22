Хороскоп, 23 юли: Меркурий приключва своята ретроградна фаза и тръгва в директна посока

От днес Слънцето вече уверено напредва в Лъв и ни зарежда със сили, ентусиазъм и енергия. Луната е в Скорпион, но днес не сключва аспекти с останалите планети. Денят носи пасивна енергия, енергия на забавяне и по-скоро анализ, отколкото на стартиране на нови дейности. Добрата новина е, че Меркурий приключва своята ретроградна фаза и тръгва в директна посока. Времето е идеално да изчистим ума си, да довършим стари задачи в службата или просто да се насладим на лятното време и летните отпуски, с които разполагаме.

ОВЕН

Довършете старото

Четвъртък не ви носи активност за нови подвизи. Тъй като денят е неефективен за нови начала, насочете силите си изцяло към довършване на изостанали ангажименти в службата. Мисълта ви вече се избистря и лесно ще откриете къде сте допуснали грешка в миналите седмици. Вечерта прекарайте в спокойна обстановка и без напрежение.

ТЕЛЕЦ

Без излишни обещания

Днес в отношенията с партньорите ви може да се усети напрежение или леко неразбиране. Не бързайте да вземате радикални решения и не водете тежки дебати. Денят е подходящ просто за изслушване, но не обсъждайте нищо важно и не давайте обещания за бъдещето. Оставете събитията да се стекат сами.

БЛИЗНАЦИ

Отстранете излишното

Меркурий тръгва в директен ход и ще ви помогне хаосът в мислите да започне да се стопява лека-полека. Днешният ден иска от вас да подредите графика си и работното си място. Нищо повече. Да прегледате бележките си, да ревизирате компютъра и телефона си за излишни файлове, които товарят както техниката, така и психиката ви.

РАК

Време за вас

Днес е време да се отдадете на дейности, които ви носят удоволствие, без да гоните крайни срокове и големи цели. Работата няма да избяга, затова не се претоварвайте със сериозни служебни ангажименти. Денят е чудесен да обърнете внимание на любимо хоби, да почетете хубава книга или просто да помечтаете.

ЛЪВ

Спокойствие

Слънцето във вашия знак ви дава сили, но днес е по-разумно да обърнете поглед към дома и семейството. Четвъртък е идеален за почивка, за тихи разговори с близките и за подреждане на личното пространство. Не купувайте нищо голямо за къщата днес, просто се насладете на спокойствието. Пригответе вкусна вечеря.

ДЕВА

Усещате облекчение

Директният ход на Меркурий от днес ви носи огромно облекчение. Объркването в комуникацията и закъсненията започват да изчезват. Въпреки това днешният ден не е подходящ за преговори и подписване на документи. Използвайте четвъртък, за да сверите часовника си, да обмислите плановете си и да почистите пощата си.

ВЕЗНИ

Ревизия на бюджета

Спрете за миг днес и направете сметка на парите си. Не е добра идея да осъществявате големи покупки, инвестиции или да подписвате финансови договори. Още по-малко да вземате кредити или нещо на изплащане. Рискът да направите голяма грешка е голям. Прегледайте портфейла си и вижте как се движите с приходите и разходите.

СКОРПИОН

Не бързайте

Възможно е днес да имате усещане за умора или застой. Не се насилвайте да вършите каквато и да било работа, която ви натоварва както физически, така и психически. Днес е време да помислите малко повече за себе си и за своите лични нужди. Оставете се на течението и не бързайте за никъде.

СТРЕЛЕЦ

Такъв е денят

Оттеглете се на заден план и не правете впечатление в службата. Ако сте в отпуск, се опитайте да си починете колкото се може повече. Станете по-късно от леглото, не се натоварвайте с каквото и да било. Днес, каквото и да подхванете, ще го вършите трудно и без особени резултати. Такъв е денят. От утре ще е различно.

КОЗИРОГ

Изчакайте до утре

Възможно е днес срещите с приятели или колеги да протичат мудно и без конкретен резултат. Не се ядосвайте, ако плановете ви за деня леко се разминат с реалността. Четвъртък е хубав за кроене на бъдещи планове на лист хартия, но изчакайте с реалните действия до утре, когато енергията ще се задвижи.

ВОДОЛЕЙ

Служебно затишие

На работното място днес нещата ще се движат по инерция. Не се опитвайте да правите впечатление на шефовете с нови идеи точно сега, защото няма да срещнете очакваните реакции. Свършете само належащото, не поемайте чужда отговорност и използвайте времето, за да затвърдите нещо, да завършите нещо старо.

РИБИ

Малко пътуване

Мислите ви са отнесени и мечтите ви са свързани с по-далечни хоризонти и летни пътувания. Реалността при мнозина от вас обаче е по-сурова. При някои вече свърши лятната отпуска, при други – тя е прекалено далече във времето. Но няма нищо лошо да планирате едно малко пътуване за през уикенда. Лято е, отпуснете се.

Хороскоп за родените на 23 юли – Честит рожден ден! През следващите дванадесет месеца объркванията от миналото ще си отидат и пред вас ще се разкрие чист път напред. Основният ви урок ще бъде да не изпреварвате събитията, а да действате тогава, когато вече сте добили вътрешна увереност и готовност.

Тодор Емилов-Тео