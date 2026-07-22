Кметът Николай Рашков: „Срещу мен беше задействана цялата държавна машина“

Градоначлникът посочи, че Г. Оряховица е на прицел на определени кръгове, целящи хаос в Общината

КМЕТЪТ НА ГОРНА ОРЯХОВИЦА НИКОЛАЙ РАШКОВ ОПРЕДЕЛИ КАТО ПОЛИТИЧЕСКА АТАКА ВСИЧКИ ПРЕДПРИЕТИ СРЕЩУ НЕГО ДЕЙСТВИЯ, СВЪРЗАНИ С ОТСТРАНЯВАНЕТО МУ. На извънреден брифинг той представи документи, които показват, че мащабните проверки започват още с обявяването на кандидатурата му през септември 2023г. По думите му целта е Общината да бъде хвърлена в хаос.

След като Сметната палата призова Общинската избирателна комисия да предприеме процедура по прекратяването на мандата на градоначалника, той сподели неговата версия за ситуацията.

„Отключи се голяма медийна война срещу мен – човек, който никога не е имал досег до съдебната система на Република България.

Убеден съм, че всички вие сте такива и никога, по никакъв начин не сте били подложени на разследване, за да разберете, за да разберете как работи „топографията на терора“ в България“, заяви пред журналисти Рашков.

Кметът разкри, че войната срещу него започва веднага след кандидатирането му. На следващия ден – 26 септември 2023 г., е образувана преписка по сигнал. Само в рамките на 2 седмици цялата държавна машина се разпорежда да започне специализирано дело след постановление на Софийската градска прокуратура.

Според представената от него информация е било поискано проследяването от АПИ на всички моторни превозни средства, които са негова собственост, събиране на данни за банковите му сметки, приходи, преводи, данни за евентуални срещи с лица от криминалия контингент, следене на социалните му профили, подслушване и др. Рашков заяви, че е било разпоредено използването на всички възможни оперативно-издирвателни способи.

„Това, което бе направено срещу мен, може да се случи при всеки човек, който е решил да промени системата, в която живеем“, заяви управникът.

По думите му първоначалният сигнал съдържал твърдения за купуване на гласове, конфликт на интереси, спечелване на търг с незаконни пари и икономическо престъпление при същия търг.

Рашков представи протоколи от проверки и ревизии на НАП, при които не се констатират нарушения. Инспекциите приключили със заключение, че той разполага със 381 хил. лв свовобнии пари, а фирмата му е била напълно изрядна.

„Наложиха ми административен акт за това, че съм в конфликт на интереси, след като беше отхвърлена тезата, че просто съм изпълнявал заповед от 9 август 2023г. на бившия кмет Добромир Добрев, с която той ме определи за победител в търга.

Междувремемно преди тази заповед има друга, с която е назначена комисия. Комисията пък е определила първоначална стойност на имотите над 400 000 лв., а аз заплатих над 600 000 лв.

Странно защо се пуска този сигнал за конфликт на интереси към мен в онзи период, тъй като аз не съм роднина с лицето Добромир Добрев. И защо срещу мен се изсипва цялата административна тежест на държавния апарат, за да бъда подслушван и следен?“, пита кметът.

Коментира, че целта на създалата се ситуация е да се подмени вота на гражданите на Горна Оряховица и ако е бил издигнат от голяма партия, щял да има „чадър“ срещу подобен развой.

Градоначакникът изтъкна, че недоумява защо в същото време хора, срещу които има висящи производства, продължават да минават между капките от правосъдието.

„Например лице, назначено в енергийната система на България на изключително висока длъжност, което е разследвано, това е непело.

Продължават и разследванията след всички сигнали в прокуратурата за неправомерно източване на електроенерията на Община Горна Оряховица за т.н. „копачки“ за биткойни. Има и разследване за продажба на земи по чл. 19 , за които са променяни актовете за собственост, въпреки мораториума за продажба, чрез подлъгване на общинските съветници“, посочи Рашков.

Допълни, че на прицела на държавното обвинение е и за действащ общински съветник, който също е разследван и дисциплинарно уволнен.

„Да не забравяме и казуса с 32-те лампи, сложени на помощното игрище на стадион „Локомотив“, които струват на данъкоплатците 400 хил. лв . Тези лампи са платени два пъти – веднъж по договор за стротелство през Общината, и втори път от дружество „Спортни имоти“. Всичко това е доказано вече в прокуратурата, но не влиза в съда.

Срещу общината беше проведена хакерска атака – опитаха се да унищожат сайта ни. Успяхме да удържим атаката. Има досъдебно приозводство“, коментира той.

Кметът увери, че през целия си живот е воден единствено от законите на страната и не може да позволи с един административен акт да бъде пришивано към името му – „осъждан“.

Посочи, че ще се съобрази с всеки развой на ситуацията, но се тревожи, че Общината, може би, ще загуби реализирането на важни и стратегически проекти за Индустриалния парк, Северния обходен път и довеждаща инфраструктура.

„Има много случаи, в които гражанското общество се е възпротивило срещу несправедливи административни решения. Например колегата Иван Гавалюгов – кмет на Ботевград, също беше подложен на това, но жителите на Общината въстанаха и не позволиха да влезе в действие. И до днес той още управлява този град“, заяви Рашков.

„Виждам, че Горна Оряховица е на прицел от определени кръгове, а аз съм човекът, с когото искат неимоверно да се саморазправят. А срещу всички тези хора има преписки и разследване“, допълни той.

Градоначалникът коментари, че е забелязал реакциите на жителите на общината, които са се обявили в него подкрепа и за него това е най-високата оценка за работата му.

Галина ГЕОРГИЕВА

снимка: авторката