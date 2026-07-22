„Лебедово езеро“ озарява Царевец, Михаела Филева с роля в спектакъла

Един от най-обичаните балетни шедьоври в световната класика – „Лебедово езеро“ от П. И. Чайковски, ще завладее историческата сцена на крепостта “Царевец” в рамките на Летен оперен фестивал „Сцена на вековете“.

Под откритото небе на старопрестолния град публиката ще има възможността да преживее вълшебството на най-популярния класически балет в изпълнение на многонационалната балетна трупа на Държавна опера – Стара Загора със специалното участие на поп звездата Михаела Филева. Спектакълът е на 25 юли, събота, с начален час 21.00.

Девет години след премиерата си „Лебедово езеро“ на Старозагорската опера продължава да привлича нови публики, да покорява престижни сцени у нас и в чужбина и да бъде посланик на българското балетно изкуство в Европа. Гастролите в Германия и Нидерландия донесоха на спектакъла и на балетната трупа на Старозагорската опера признанието на европейската публика, а през декември 2026 и януари 2027 година предстои петото поред турне на сцените в двете държави.

На сцената на Двореца на царете в крепостта „Царевец“ зрителите ще видят първите солисти на балета на Държавна опера – Стара Загора. В ролята на Одета/Одилия ще танцува примабалерината Анелия Димитрова, а като принц Зигфрид ще се представи Фиорди Лоха. В спектакъла участват още Максим Сиденко в ролята на Шута и Даниеле Ченторби като Ротбарт, заедно със солистите и кордебалета на Държавна опера – Стара Загора.

Специален акцент в спектакъла е участието на Михаела Филева в ролята на Кралицата. Родена и израснала във Велико Търново, една от най-обичаните български поп изпълнителки ще се срещне със своята родна публика в атмосферата на един от най-утвърдените български фестивали.

„Сцена на вековете“ продължава през август с две чуждестранни участия. На 8 август на фестивала ще гостува известната италианска филхармония Giuseppe Verdi di Salerno, а на 14 август е съвместният концерт на известния мултиинструменталист Себастиан Щудницки (Германия) и оркестъра на МДТ „Константин Кисимов“. Събитието се реализира в партньорство с общностния фестивал „48 часа Варуша юг“. Сезонът ще приключи на 1 септември с концерт-спектакъла „Мадам Йохан Щраус“ на Националния музикален театър „Стефан Македонски“ в Летния театър.

След всеки спектакъл на историческата крепост като подарък за зрителите от Община Велико Търново ще се излъчва аудио-визуалният спектакъл „Царевград Търнов – звук и светлина“.

„Сцена на вековете“ е най-дългогодишният фестивал на открито за опера и балет в страната, чието начало на крепостта Царевец е поставено през 1985 г. Организира се от Община Велико Търново с подкрепата на Регионалния исторически музей и Общинската туристическа агенция „Царевград Търнов“. Културният форум е носител на престижния лейбъл „Европа за фестивалите. Фестивалите за Европа“ 2019-2020 и платформата на Европейската фестивална асоциация.

Билети за всички заглавия се предлагат в мрежата на Ивентим и в Туристическия информационен център на ул. „Христо Ботев“ № 5 във Велико Търново.