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Мъж преби жена в магазин, в ареста е и извършител на домашно насилие

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Служители на РУ – Павликени задържаха 69-годишен, нанесъл побой на своя съселянка. Драмата се разиграла на 21 юли около 20,00 часа. В полицейското управление бил подаден сигнал за пребита жена пред магазин за хранителни стоки в с. Михалци.

Изпратеният на адреса полицейски екип е установил пред търговския обект 69-годишен от селото, който ударил шамар и нанесъл ритник в областта на лицето на жена. Заканил се и с убийство. След намесата на полицията той е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Жената е прегледана и освободена за домашно лечение.

Същата вечер в ареста се е озовал и 42-годишен мъж от с. Градец, който упражнил домашно насилие над приятелката си. Саморазправата се разиграла в дома на жената в Златарица. След възникнал скандал разяреният мъж хванал за врата жената, с която живеел на семейни начала и я оскубал. Тя побягнала и се скрила в близкия магазин до пристигане на полицейския екип. След намесата на полицията, извършителят е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР.

По двата случая са образувани бързи производства.

Веселина АНГЕЛОВА

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