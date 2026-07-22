Къде ще спира токът в четвъртък, 23 юли

На 23.07.2026 г. в периода 11:00 ч. до 13:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на община Павликени: с. Лесичери, с. Дъскот, ПС ВиК Дичин, ТП Леярски цех, МТП ПС с. Лесичери, ПС ВиК Дъскот, с. Стамболово, ВЕЦ Росица 3, ПС ВиК Дъскот 1, МКТП Авариен склад.

На 23.07.2026 г. в периода 9:30 ч. до 16:00 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на гр. Велико Търново – ул. Димитър Благоев, ул. Борис Богданов № 3, 5, 9, ул. Христо Донев, ул. Никола Кабакчиев, ул. Иван Хаджидимитров № 9, 11, 13, ул. Емилиян Станев, ул. Йордан Вишоградски, ул. Георги Измирлиев № 1, 3, 5, 7, 9, ул. Никола Габровски № 61, 63, механа Петлето, ул. Народни Будители, СУ Георги Раковски, Лъки 2004 ООД, магазин ЛИДЪЛ – кв. Бузлуджа, бензиностанция Шел, автокъща Шами, фирма Мак-Дак магазин ЦБА.

На 23.07.2026 г. в периода 9:00 ч. до 16:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на община Горна Оряховица: с. Поликраище, североизточната част на с. Първомайци, ДП НКЖИ Поделение СТ (спирка Акация),Грейн комерс ЕООД. Планета 98 ООД, ППК Росица (кравеферма), Агростил-2009 ООД, ЕТ Сайманс-АТанас Симеонов, ЕООД Данито комерс, Балкан ООД, Брамас 96 АД, ЗП Румен Тодоранов, ЕТ К.В.Н – Колю Николов, ЕООД Съни 2001, Крис Рум ЕООД, Максима 2008 ООД, Катани ЕООД, Томо Начев Вълев (Ферма щрауси), Си Ди Транстрейд ЕООД, помпена станция – Консорциум Агробизнес АД ООД, Максима 2008 ООД, ПГ СС Боруш с. Крушето, Регионален исторически музей с. Никюп, Помпена станция – Планета 98 ООД.

На 23.07.2026 г. в периода 9:00 ч. до 9:20 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на община Горна Оряховица – с. Писарево, с. Върбица, с. Горски Горен Тръмбеш, с. Горски Долен Тръмбеш, част от гр. Долна Оряховица и МТП Язовира с. Горски Горен Тръмбеш.

На 23.07.2026 г. в периода 9:00 ч. до 16:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Върбица, община Горна Оряховица.

На 23.07.2026 г. в периода 8:30 ч. до 9:00 ч. и от 16:30 ч. до 17:00 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на община Павликени в района на: ТП № 2 Обора с. Росица.

Община Сухиндол: с. Красно Градище, МТП Галерия, ТП Горно ливаде, МТП Вили, НПС Росица 1, ТП Иванковец, МТТ Праскови, МТП Стоенчин вир, ПС ВиК Основна-Сухиндол, ТП Лагера, МТП Язовирен район, с. Горско Косово, с. Коевци, ТП Ресторанта, ТП Профилакториум, МТП Пътно у-ние, МТП Мъгъра, МТТ М-ТЕЛ – Коевци, с. Бяла река, с. Горско Калугерово, Телевизионен ретранслатор Бяла река и всички абонати, захранени от ВЕЛ Сухиндол.

На 23.07.2026 г. в периода 8:30 ч. до 9:00 ч. и от 16:30 ч. до 17:00 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на община Сухиндол: БКТП ПУЖО,ТП Стоп. двор Изток, ПС ВиК Димча, МТП Трескавец, НПС Росица 2, ПС ВиК Ал. Стамболийски, МТП Зърносушилня, ТП Винпром, и всички абонати захранващи се от ВЕЛ ЛВК, ТП Сърма – ВЕЛ Сухиндол.